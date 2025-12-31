蔡依林演唱會「站起來」引歌迷爭吵 小禎目睹嘆：真的好兩難呀

台北市 / 林彥廷 綜合報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日於台北大巨蛋開唱，精彩舞台設計讓歌迷不少歌迷直呼過癮。此外，演唱會中「是否能站起來」也再次成為討論話題，藝人小禎昨日也到現場，並目睹爭吵過程，直呼「太兩難了」。

蔡依林演唱會昨日首場開唱，Threads上就有歌迷拍下其他歌迷站起來嗨的畫面，而畫面中其他歌迷都坐著，讓他們直呼「沒水準」，串文也引發熱烈討論，有人直言「搖滾區不站要幹嘛？」、「不懂為什麼要坐下，蔡依林今天都說要活動筋骨了」、「當蔡依林鼓勵大家站起來跳舞，多數觀眾選擇坐著」、「影片中已經是最後高潮的段落，在6990的搖滾區站起來享受音樂、帶動氣氛還要被拿來公審？？？或許四五樓的看台區更適合你」。

也有人表示，「他們在刷存在感嗎？」、「如果是我的話直接從後面潑水 反正要瘋一起瘋 不用跟他客氣了」、「反而好奇為什麼只有兩個人站著，現場好像沒有很嗨」、「可以嗨，但不要影響其他人觀看的方式很難嗎？」等。

此外，藝人兆群、小禎昨日也都在現場，兆群在Threads上發文表示「所以蔡依林演唱會可以站起來跳嗎？」吸引小禎留言「今天遇到旁邊吵架了，前排的人站起來跳，但後排人真的看得很不爽⋯ 因為他真的看不到，但是前排的人又嗆說蔡依林說我可以站起來跳，真的好兩難呀⋯⋯各位怎麼說呢？」

