蔡依林演唱會「能站起來跳？」 小禎目睹觀眾吵架：好兩難

蔡依林演唱會站起來跳掀熱議，小禎驚曝觀眾吵架。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）30日起在台北大巨蛋舉行一連3天的「PLEASURE」世界巡迴演唱會，預計吸引12萬粉絲進場朝聖，同時大型舞台裝置相當吸睛，第一天剛結束就在社群掀起討論，其中有人好奇詢問：「演唱會可以站起來跳嗎？」想不到釣出女星小禎（胡盈禎）無奈回應。

蔡依林出道至今發行許多膾炙人口的抒情歌，也唱跳不少動感舞曲，包含〈舞孃〉、〈Play我呸〉、〈怪美的〉等，尤其每當音樂播放，大家就會忍不住跟著起舞，於是新加坡男星兆群30日發文提問：「所以蔡依林演唱會可以站起來跳嗎？」並表示自己有站起來，「大家一起跳啊」。

已經看過第一天演唱會的小禎則回覆自身經歷，怎料竟是觀眾為此起衝突，「今天遇到旁邊吵架了，前排的人站起來跳，但後排人真的看得很不爽…因為他真的看不到，但是前排的人又嗆說蔡依林說我可以站起來跳」，似乎雙方都有各自立場，因此小禎無奈感嘆：「真的好兩難呀…各位怎麼說呢？」

對於站起來觀賞演唱會的疑問，其他網友也紛紛留言回應：「就是要嗨啊，要不要躺著看好了」、「是鐵粉一定會跳起來」、「還好我們那區都超冷靜，到最後一首歌才站起來」、「我要站起來還問後面的女生『你看得到嗎？』她『沒關係，你可以』」、「我旁邊的也吵架，然後後面兩小時一直在互看互拍」。

