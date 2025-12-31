蔡依林演唱會「踩30公尺巨蟒」！中國粉絲憂審批不過 跪求：別閹割

娛樂中心／蔡佩伶報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間在大巨蛋登場，其中她耗資9億打造舞台，驚嘆在4場萬名觀眾，尤其蔡依林腳踩30公尺巨蟒高唱〈美杜莎〉登場，讓粉絲們尖叫聲連連，不過有部分中國網友看見之後，也憂心接下來在中國的演出，舞台場景是否能夠過審。

蔡依林演唱會相關畫面曝光後，立刻在微博引起討論，雖然明年（2026）3月會有中國場次，但有網友指出「蟒蛇開場」、「懸空劍台」等環節可能會因為審批限制而遭到刪減，亦或是造成懼怕蛇類的觀眾心理不適，種種因素也讓中國網友擔憂不能夠看到原汁原味的演出內容，紛紛留言祈求：「不要閹割」、「能不能原封不動搬來」。

廣告 廣告

事實上，蔡依林演唱會不只打造蟒蛇，還包括巨型公牛、飛馬、金豬、蝴蝶海馬等20多種動物，直接實現把演唱會變成奇幻樂園的想法，讓現場觀眾全都嗨翻，其中到場的藝人謝盈萱也對此讚嘆不已，忍不住發布限時動態直呼：「怎麼辦到的？」，形容這已經不單單是一場「演唱會」，簡直是充滿戲劇張力的表演。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會D1。（圖／凌時差提供）

更多三立新聞網報導

《還珠》女星爆紅嫁豪門不藏了！19歲兒擁高顏值 「超狂學歷」也曝光

高鐵站爆走！男星失控「抓粉絲頭、摔手機」畫面流出 經紀公司回應了

曹西平驟逝！王瞳曝3年前「驚人巧合」：若見到艾成可以一起唱歌跳舞

大咖女星爆不倫戀！電梯激戰人夫畫面被公開 她道歉證實退出節目

