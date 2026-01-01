蔡依林演唱遭疑像邪教獻祭 音樂總監毀陰謀論反擊了

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供



天后蔡依林（Jolin）於12月30日起，連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，陪伴粉絲度過2026跨年，而演唱會整體視覺設計扣緊專輯「七宗罪」主題，搭配劇本打造生動的巨型蟒蛇、公牛等動物裝置，把暗黑精神的精緻度拉到破表，成演唱會熱點。不過，有網友看了不適，聯想到歐洲光明會、邪教獻祭儀式等等，引起熱議，而演唱會音樂總監陳君豪為此回應了。

總是對表演有超高要求的蔡依林，暌違多年在台灣開唱，這次連3天的跨年演場會，她更將演唱會規格提高到藝術表演，製作團隊豪砸9億元打造暗黑風格舞台，以及巨蟒、公牛、大象、金豬、海馬等大型動物裝置，呈現新專輯《Pleasure》人類七宗罪的慾望等等，而蔡依林也站在巨蟒的頭部移動獻唱，整體視覺令粉絲相當驚嘆。

廣告 廣告

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供

蔡依林踏上巨蟒邊唱邊跳〈美杜莎〉。凌時差提供

相關畫面在網路上掀起熱議，許多人羨慕，但也有Threads網友提到，「很像巨型光明會」，也有人想到邪教獻祭儀式，讓人有壓迫感，引起關注。

陳君豪31日在社群上分享演唱會籌備點滴，表示自己曾被蔡依林與導演熟讀300頁劇本，龐大的壓力與細節，像聲音、舞蹈、道具、畫面、動物裝置，或是皆是精心設計，精巧且有代表意義，重要的是，蔡依林從不明說確切意義，要他打開感受與體會，整個製作過程難度非常高，首場完成後眾人才鬆口氣，相互擁抱鼓勵。

陳君豪也說，蔡依林即便是天后，對新作品和新挑戰仍有熱情和堅持，這次獻唱大量新歌，讓自己「真的Respect。」

至於網路上的邪教陰謀論，陳君豪聽聞也幽默地回應，「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，」他也說，「演唱會如果真的有神祕獻祭儀式，我願意剷下我肚子肥肉上祭台。」

對於陳君豪的回應，網友們也笑說，「只是美學太前衛，被過度解讀」、「明明就是一場概念完整、藝術度很高的演唱會」、「如果是光明會我願意被超渡」。

更多太報報導

最強壓軸！蕭敬騰爬上鋼琴「原KEY飆高音」 空拍機墜落險砸中

桃園跨年｜「Apink」撂中文：一馬當先 放送愛心168萬人爭睹

台東跨年｜張惠妹懂唱「CORTIS」洗腦神曲 揪A-Lin賞8000發煙火