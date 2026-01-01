蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天后的誠意，而知名音樂人許常德，也在臉書上分享對於蔡依林大巨大開唱的想法。

蔡依林斥資9億大巨蛋開唱，大獲好評。（圖／凌時差提供）

蔡依林在大巨蛋開唱，一開場就讓巨牛繞場，之後更是騎上巨蟒環場大巨蛋，讓粉絲驚呆，三場演唱會斥資9億打造，誠意滿滿，蔡依林也在演唱會上感性表示，因為相信幕後的團隊在支持著她，給予了她很大的信心。對此，許常德在臉書發文提到：「蔡依林的決心，這一次，終於相信自己了，她說她察覺到，她有一個跟她一起苦練打磨的團隊，她並不是一個人，這個重要的領悟，重要到在演唱會上說。相信自己，相信有這個團隊，相信每個人都跟她一樣，也能面對反應不好或執行不好的。」

許常德點出蔡依林大巨蛋開唱成功的原因。（圖／凌時差提供）

許常德提到，在觀賞演唱會時，他坐在位置上，一直未聽讚嘆聲，「每一個讚歎，都可能是很大的冒險，都可能是演唱會的第一次嘗試，而嘗試是很耗時又燒錢又不一定有用，所以距離上一次巡迴演唱會已經六年了。」最讓他佩服的是，蔡依林的執行力、身材維持、動作標準，永遠都站在警戒線上，沒有墜落，就連演唱新歌時，現場歌迷之所以安靜，不是場子冷掉，而是在用心聆聽，「他們完全相信她的指引，當下是專注的看與聽，這個充滿暗示性的置頂級場面，她充滿自信的執行演出，那是很沸騰的專注，斥資九億不容易，這樣的夢，很多人不想找麻煩，也不一定能做到，這不是錢的問題，是有了錢後，有能力把錢用到讓人深深佩服嗎？很佩服。」

