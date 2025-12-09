蔡依林火辣曲線全看光！ 登150公尺高杜拜相框拍攝「強勁側風狂吹嚇壞全場」
蔡依林日前推出新專輯《PLEASURE》，並宣布將在12月底唱進大巨蛋，大家期盼已久的新歌MV〈Fish Love〉遠赴杜拜取景，遼闊沙漠與現代城市都盡收眼底，從150公尺高空到無垠沙海、從白日到夜色交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版「極限任務」，而她穿著魔幻的條紋裝，好身材一覽無遺！MV也於已經在9日中午12點上架。
MV以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，以直接而強烈的方式呈現相愛後留下的痕跡。片中如影隨形的「黑影」象徵過往關係的糾纏—它們不斷逼近、緊貼，彷彿有生命般步步壓迫，形成難以擺脫的存在。導演更以杜拜壯闊而極端的景觀放大這份壓力：JOLIN在無邊沙海中疾駛、穿越城市與荒原的交界，那些「黑影」始終尾隨不放，它們一步步把她推向懸崖邊緣，畫面張力瞬間拉至最高，成為整支MV最震撼的段落！
〈Fish Love〉MV，是一場跨海規模的電影級製作。短短48小時內，幾乎把「上天、下水、入沙漠」全都拍進去，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，JOLIN連續兩天在凌晨兩、三點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是「體力極限 × 極端環境」的雙重挑戰。沙漠拍攝時，劇組得在強烈日照與多變天候中快速完成鏡頭，一刻不能鬆懈；只要天色一到位，JOLIN便立即投入拍攝。她甚至親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，畫面震撼十足！JOLIN也笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」
第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，JOLIN一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」畫面中巨大「黑影」以3D特效無聲逼近，與全白造型的JOLIN形成強烈反差，也讓整場戲的張力瞬間升高。
接著，JOLIN登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，JOLIN身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭。JOLIN笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」能在高空俯瞰整座城市讓她相當震撼。
JOLIN笑說，這趟拍攝讓她再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」這次拍攝成為她印象深刻的城市與美食之旅。
