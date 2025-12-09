蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠

天后蔡依林近來推出新專輯《PLEASURE》，9日釋出新歌〈Fish Love〉MV。她先前遠赴杜拜取景，一連換多套性感造型，包括白色薄紗透視裙、黑色透膚洞洞裝等，火辣好身材一覽無遺，十分吸睛。

蔡依林新歌MV以杜拜遼闊沙漠與現代城市交錯的景象化作壯闊的敘事舞台，包括從150公尺高空到無垠沙海、白日到夜色交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，並由「坎城國際創意節大獎」的製作公司Partizan操刀、LA創意團隊THE SQUARED DIVISION主導構想，是一場跨海規模的電影級製作。

她跟團隊在短短48小時內，把「上天、下水、入沙漠」全都拍下，每天凌晨2點開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是體力極限、極端環境的雙重挑戰；在沙漠拍攝時，她親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，「感覺自己簡直成了沙漠女車手，這段戲意外地讓我很過癮。」

她第2天清晨在泳池中拍攝，笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」只見她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加，她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，蔡依林將這個比喻延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分，「很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡」，但她並不因此否定愛，「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」