蔡依林熬夜了！大巨蛋驚見張惠妹 吳青峰羅志祥都虧天后這一點

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚登上台北大巨蛋，舉辦首場「PLEASURE世界巡迴演唱會」，吸引圈內眾多大咖星友送上花籃祝賀，包括張惠妹、吳青峰、田馥甄、王力宏、A-Lin、羅志祥等人，場面熱鬧。

張惠妹替蔡依林首場大巨蛋獻上祝福。(記者陽昕翰攝)

天后張惠妹在花籃上寫道：「親愛的妹子，愉悅到底，辣翻全場。」吳青峰跟羅志祥都提醒早睡的Jolin今晚必須熬夜了，吳青峰幽默喊話：「祝福蔡依林熬夜大成功，by早上睡的青峰。」

吳青峰祝福蔡依林熬夜大成功。(記者陽昕翰攝)

羅志祥笑虧好友是「Jolin 阿姨」，「盡情地在台上表現妳的72變 ，啊，對了！不要9點半就想要回家睡覺喔 ！」透露觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂。

林俊傑送上祝福表示：「祝大巨蛋演出圓滿成功，有空再一起玩音樂。」田馥甄也寫下：「一起愉悅到2026年。」

