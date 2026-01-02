蔡依林熬夜出事了！演唱會開場前急做1事 自爆「最愛道具」是這個
記者徐珮華／台北報導
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，昨（1）日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕。她在慶功記者會上表示，歷經多次彩排後，正式開唱反而有種輕鬆又熟悉的感覺，甚至「好像還可以再多唱幾場」。順利完成3場演出後，她也打算好好放鬆，今天睡醒後就會預約按摩犒賞自己。
蔡依林作息向來健康規律，每晚9點半便上床睡覺。此次演唱會晚間7點半開唱、將近10點半才結束，對她而言等同於「熬夜」。她坦言首場結束返家後，因情緒過於亢奮失眠，結果隔天開唱前，晚間7點就已經想睡覺，工作人員急忙關燈、撤出，讓她好好休息15分鐘。她也提到這次總彩排安排在傍晚5點相當理想，許願未來能提早到下午2點或5點開唱。
本次演唱會集結公牛、蟒蛇、飛馬、金豬等20隻巨型動物，其中蔡依林乘著3層樓高的巨蟒繞場演出，成為一大亮點。她透露巨蟒是自己最喜歡的道具，沒有特別思考如何在上頭保持平衡，也無明顯懼高感，更形容移動時宛如搭乘海盜船，速度越快自己越開心。演唱〈Woman’s Work〉時纏繞的桌巾則最具挑戰性，成功與否相當靠運氣，因此花了不少時間反覆彩排。
蔡依林坦言沒想到自己的歌曲能發展出那麼多變化，首次看到團隊設計的節目內容時，也相當好奇究竟如何實現。對於外界給予「演唱會天花板」、「媲美奧運開幕」的高度評價，她替創意與執行團隊感到驕傲，也很開心觀眾能感受到團隊想傳達的理念。她強調表演對自己而言十分神聖，持續追求不同刺激與突破，能為其他表演者帶來壓力「It's my pleasure！是我的榮幸」。
對於演唱會意猶未盡的蔡依林，遺憾表示大巨蛋今年檔期已滿，加上高雄場時間無法配合，今年暫時沒有加場計畫，下一站則預計於3月在深圳登場。至於是否還有其他城市規劃，她表示不僅要配合場地檔期，也必須考量能否容納這些巨型道具；儘管部分場館在呈現上勢必有所限制，她仍希望維持巡演的核心理念，盡力打造同樣規模與效果的演出。
