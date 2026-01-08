蔡依林爆6月唱進北京鳥巢！ 粉絲嗨翻：等太久了

蔡依林日前帶著「PLEASURE」巡演唱進台北大巨蛋，一連三場吸引12萬人朝聖，砸下9億台幣的天價製作費，巨型公牛、靈動的蟒蛇、貪婪金豬等大型道具，讓大家看得目不暇給，很快她也宣布3月將到中國大陸進行巡演，8日網路流傳一個審批通過的公文，她6月將唱進指標性的場地北京鳥巢。

根據網路上流傳的截圖，北京市文化和旅遊局在1月7日通過蔡依林中國大陸主辦的申請，預計2026年6月13日、14日在國家體育場鳥巢，舉辦蔡依林「PLEASURE」演唱會，這將會是她第一次站上可容納10萬人的鳥巢開唱。消息一出，粉絲相當替她開心，紛紛留言「這次必須得去！」、「Jolin等太久了！迫不及待了！」

事實上先前蔡依林在進行「UGLY BEAUTY」巡演時，2024年初一度外傳可站上北京鳥巢開唱，無奈最後破局，無法成為華語女歌手第一人，但她也將是繼張惠妹之後，第二個唱進北京鳥巢的台灣女歌手。

小紅書瘋傳蔡依林唱進北京鳥巢的審核通過公文。（圖／翻攝小紅書）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導