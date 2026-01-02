蔡依林獻鐵粉四首私密曲！ 鬆口《UGLY BEAUTY》演唱會DVD進度

蔡依林近日帶著「PLEASURE」巡演成功完成在台北大巨蛋連唱三場的體驗，她砸下9億台幣的製作，獲封華語演唱會界的天花板。而在1月1日下午，寵粉的她不忘跟幸運的鐵粉在彩排時間相聚，也透露了一些「UGLY BEAUTY」演唱會DVD、BD的進度。

她在Sound Check Party上，一共演唱〈酸甜〉、〈今天你要嫁給我〉、〈如果我沒有傷口〉、〈親愛的對象〉四首歌曲，是這三天演出都沒出現過的曲目，獨寵後援會的粉絲。

被問到加場，蔡依林也坦言台北場的加場機率很小、高雄場也難產，她在1月1日演出後的記者會上也透露，本來打算連2026年的檔期一起公布，但目前台灣可以的場地都沒有檔期。

她上一個巡演「UGLY BEAUTY」大獲好評，演唱會的DVD、BD一度準備推出，卻因為她對作品的堅持而延後，眼看已經開始新的巡演，對此她表示混完音之後就會推出；她也加碼驚喜，宣布新專輯《PLEASURE》將會推出黑膠版本，而目前MV已經推出四支，下一支要拍攝哪首歌曲則還在考慮當中，有歌迷許願要她推出抒情歌的迷你專輯，她則在台上回應「你們太貪婪了」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導