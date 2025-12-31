蔡依林登夢幻巨馬繞場「大巨蛋成奇幻樂園」 1250萬台幣打造七層樓高愉悅之女

蔡依林12月31日帶著「PLEASURE」 巡演，跟四萬名粉絲提前歡度跨年夜，第四篇章「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」她展開愉悅之旅，穿上3公尺長的七彩長裙 ，蔡依林搖身一變成為「幻境維納斯」，並搭上夢幻巨馬，在36名舞者化身蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物二度在大巨蛋繞場，歌曲〈SAFARI〉一下，台北大巨蛋瞬間成為奇幻樂園。

蔡依林將大巨蛋變成奇幻樂園。（圖／凌時差）

她接著演唱〈日不落〉、〈馬德里不思議〉等甜蜜K歌，還在〈腦公〉時，跟著主舞台的綠丘巨人一起舞動，童話場景真實上演在大巨蛋的舞台。而第五篇章「〈THE GARDEN OF HER OWN 她創造的花園〉」迎接七層樓高的「愉悅之女」現身，震撼八臂，象徵她經歷燃燒、崩解、重生及打破既定律法後的最終覺醒，這個愉悅之女造價高達40萬美金(約1250萬台幣)。

蔡依林演唱會出現七層樓高的愉悅之女。（圖／凌時差）

蔡依林穿著蛇紋的愉悅女王戰袍，從「蛇冠心座」霸氣現身，一演唱主打歌〈PLEASURE〉就瞬間炒熱全場氣氛，她一連帶來〈愛無赦〉、〈怪美的〉還有〈STARS ALIGN〉，全場四萬名粉絲跟著一起熱跳，將氣氛炒到最高潮。

當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成四萬人的巨型舞廳，演唱會結束後，她邊繞場邊說「再一次謝謝你們！所有的Bunnies，看台區的朋友，二、三、四樓的朋友，謝謝你們！HAPPY NEW YEAR，把手借給我，讓我們向2025年說聲再見好嗎？」

