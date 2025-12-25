蔡依林登大巨蛋開啟「愉悅宇宙」 倒數彩排內幕曝光

「愉悅女神」蔡依林（Jolin）送歌迷最狂耶誕驚喜。（圖／凌時差提供）





「愉悅女神」蔡依林（Jolin）降臨臺北大巨蛋前夕率先送歌迷最狂耶誕驚喜，即將在12/30、31、2026/1/1一連三天登大巨蛋開唱的她，特別於平安夜無預警宣布，將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出《PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，提前帶領歌迷進入《PLEASURE》的感官世界。

JOLIN 大巨蛋開唱前夕先派遣《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》為演唱會提前暖身。（圖／凌時差提供）

JOLIN 大巨蛋開唱前夕先派遣《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》為演唱會提前暖身。（圖／凌時差提供）

集結專輯、演唱會與周邊商品打造沉浸式快閃艙開啟「愉悅宇宙」

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。現場一次完整展出蔡依林《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更曝光演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進蔡依林所構築的愉悅宇宙，以沉浸式感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

廣告 廣告

《PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》將於12/27至1/1每日10:00至19:00在遠東 Garden City門口廣場登場，活動當天09:00起可開始排隊，09:30依序發放入場整理券，並於10:00起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限15人、體驗時間為 30 分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。

快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的 周邊販售區「站點 A」 辦理，提醒歌迷把握時間、提早到場，才能完整感受愉悅女神為大家準備的耶誕驚喜。

蔡依林【PLEASURE TOUR周邊商品】開放第二波預購

另外，蔡依林年末首唱大巨蛋成為2025年樂壇最受矚目的壓軸音樂盛事，日前第一波周邊商品預購在開放後24小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布於12/22 (一) 12:00 – 2026/01/01 (四) 23:30 再度推出第二波預購(➣物流配送： 預計2026 年一月底，依訂單順序陸續發貨)。

配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於台北大巨蛋場內外同步開賣，場外位於快閃艙旁的遠東Garden City 門口廣場 的周邊販售「站點 A」除了提供第一波預購歌迷現場取貨，也開放一般販售，從12/27起一路營業至1/1，時間橫跨白天到深夜，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。

此外，演唱會三天（12/30–1/1）在 大巨蛋 B2 GATE5 附近也特別加開「站點 B」，讓歌迷一進場就能先搶一波周邊。而已進場觀眾也不必擔心錯過，主辦單位同樣在 大巨蛋 B1 驗票口後 規劃兩個場內販售點「站點 C」與「站點 D」，於演唱會當天下午開放至演出結束，讓粉絲無論是進場前、演唱會中或散場後，都有機會入手心儀商品。有關《PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》開賣時間地點及周邊商品販售，請上官網查詢。

「愉悅女神」蔡依林（Jolin）密集練舞。（圖／凌時差提供）

「愉悅女神」蔡依林（Jolin）密集練舞。（圖／凌時差提供）

「愉悅女神」蔡依林（Jolin）密集練舞。（圖／凌時差提供）

大巨蛋開唱倒數五天！蔡依林開啟「全力備戰模式」

隨著演唱會倒數讀秒，蔡依林彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的蔡依林連平安夜都獻給彩排，力求在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致《PLEASURE》感官盛宴。



【更多東森娛樂報導】

●雙胞胎兄弟共用女友！「問開房都不認」 女崩潰喊吿

●再發聲！阿信喊3個不忍 揭替補朱孝天原因

●阿信重摔仍提他 朱孝天冷回「場面話」！網見對話全怒了

