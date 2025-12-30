蔡依林的歌會唱嗎？唱了大巨蛋餐飲有優惠 《大藝術家》特調只賣3天

生活中心／賴俊佑報導

國聯飯店憑蔡依林演唱會門票享95折優惠。(圖／國聯飯店提供）

華語天后蔡依林12月30日起連3天在台北大巨蛋開唱，周邊各餐飲推出限定優惠，國聯飯店板石咖啡廳憑當日門票享95折優惠，舞古賀mini鍋物憑票享限定鍋物「繆思女神開唱鍋」折30元優惠，COZY TEA 御私藏推出期間限定「大藝術家」，憑票折10元。

國聯飯店憑票享95折優惠

鄰近台北大巨蛋的國聯飯店一樓板石咖啡廳，沙色空間結合光影與植栽，勾勒悠然氣息，並提供主菜、漢堡、三明治、義大利麵、米飯、沙拉、甜點及調飲等，憑當日蔡依林大巨蛋演唱會門票至板石咖啡廳享95折優惠。

舞古賀mini鍋物「繆思女神開唱鍋」憑票折10元。(圖／舞古賀mini鍋物提供）

舞古賀mini鍋物「繆思女神開唱鍋」憑票折10元

舞古賀mini鍋物誠品松菸店12月30日至1月1日推出專為演唱會打造的「繆思女神開唱鍋」，團隊特別精心研發出結合大紅袍花椒、青花椒與藤椒的特色湯頭，香氣濃郁、麻度適中，完美融合「酸、辣、香、麻」四種層次，肉類可選牛五花或豬五花。

活動期間消費者出示蔡依林大巨蛋演唱會門票或現場開嗓唱出任一句蔡依林歌曲的歌詞，即可享有「繆思女神開唱鍋」現折30元優惠。

COZY TEA 御私藏「大藝術家」特調憑票折10元。(圖／COZY TEA 御私藏提供）

COZY TEA 御私藏「大藝術家」特調憑票折10元

COZY TEA 御私藏大巨蛋店12月30日至1月1日推出名為「大藝術家」的特調飲品，草莓雲頂奶霜選用法國愛樂威頂級乳源配台灣在地新鮮的大湖草莓製作而成，充滿濃郁奶香與酸甜果香，並呈現夢幻粉紅色澤，基底茶則選用香氣醇厚的阿薩姆焦糖鮮奶茶，底層還加入Q彈寒天晶球，正如「大藝術家」般充滿層次與驚喜。

活動期間「大藝術家」每杯售價 95元，每日限量供應50杯，售完為止，凡購買「大藝術家」即贈送精美彩繪環保保冷袋乙個，凡持蔡依林大巨蛋演唱會門票至現場購買「大藝術家」飲品，每杯可直接折抵 10 元。

