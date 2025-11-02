蔡依林睽違6年簽唱會「有回春感」 鬆口大巨蛋加場可能性

蔡依林舉辦新專輯《PLEASURE》簽唱會。（圖／華納音樂提供）

天后蔡依林（Jolin）今（2日）舉辦新專輯《PLEASURE》簽唱會，是她睽違6年首度與歌迷近距離互動。她在現場一次帶來〈Pleasure〉、〈Pillow〉、〈Fish Love〉、〈Inside Out〉等新歌，並演唱〈天空〉、〈心型圈〉、〈親愛的對象〉等經典曲目，讓上千名粉絲重溫青春記憶。

談起新作概念，蔡依林分享這次更想用音樂探索豐富的情緒與表達方式，「聽到歌迷對每首歌有不同解讀很開心。」而她年底將登上台北大巨蛋連開三場《PLEASURE》世界巡演，門票尚未開賣已掀搶票熱潮，被問是否加場，她大笑表示：「目前沒有空間，我們一直在問大巨蛋其他檔期。本來想說沒時間去小巨蛋也不錯，等秒殺之後再來想。」

對於大巨蛋演唱會加場？蔡依林回應「等秒殺之後再來想」。（圖／華納音樂提供）

她也幽默自嘲這次考驗歌迷的「搶票題目」恐怕太難，「搶票真的很難，我怕考題出太難會被罵，會不會我自己都打不出來！」機智回應引爆全場笑聲。對於跨年場演唱會的規劃，她透露原曾考慮舉辦派對式倒數，「但想到上次又要唱歌又要緊張倒數，沒辦法好好慶祝，所以這次可能讓大家自己嗨就好。」

久違舉辦簽唱會的她，最後也吐露多年未見的感性：「看到大家年紀也不小還在排隊，有一種回春的感覺，好像回到以前簽唱會那種無所畏懼、不怕眼光的時代。」展現出對粉絲滿滿的珍惜與感謝。

