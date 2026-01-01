蔡依林砸3600萬搬金豬進大巨蛋 化身瘋狂吐鈔機全場撒錢

【緯來新聞網】蔡依林(JOLIN)一連三天站上台北大巨蛋開唱，舉辦《PLEASURE》演唱會，總成本高達9億，今（1日）是最終場演出，她身騎巨型金豬，金豬內建讓全場歌迷嗨翻的「吐鈔機」功能開撒鈔票，讓台下粉絲瘋搶，開啟歌迷新年好彩頭。

蔡依林大巨蛋開唱化身魅惑女王。（圖／凌時差提供）

演唱會中蔡依林化身「魔女莉莉絲」，頂著巨型暗黑翅膀站上三層樓高演唱〈惡之必要〉，並舉著10公尺長的禁忌之劍。她演唱完一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉後，舞者攀上高聳利劍倒掛演出，高難度演出讓台下歌迷驚呼連連。而利劍本身就重達30多公斤，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗，讓JOLIN在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

蔡依林化身魔女莉莉絲，與爬上利劍的舞者共舞。（圖／凌時差提供）

蔡依林化身「魔女莉莉絲」，頂暗黑翅膀開唱。（圖／凌時差提供）

之後她又化身金色「魅慾女王」，站在巨型貪婪金豬上高唱〈BLOODY MARY〉，隨著歌詞中不斷高喊的「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，特技舞者則是攀爬金豬結構上下翻騰，華麗畫面令人目不轉睛。而這隻金豬內部結構極為複雜，4噸重的豬體連同運費便高達120萬美金（約新台幣3600萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台。

蔡依林騎價值3600萬的巨型金豬現身。（圖／凌時差提供）

貪婪金豬也藏有細節，轉到背面後舞台瞬間轉換成名畫「最後的晚餐」場景，12名舞者高舉印有 JOLIN臉孔的蛋糕，透〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑。而最後在〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉歌聲中，JOLIN 高躺於床榻之上，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質。

蔡依林將名畫「最後的晚餐」搬上大巨蛋舞台。（圖／凌時差提供）

蔡依林將名畫「最後的晚餐」搬上大巨蛋舞台。（圖／凌時差提供）

