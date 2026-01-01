蔡依林砸9億不是最猛！他大讚這件事：很多人不一定能做到

蔡依林連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會。凌時差提供



天后JOLIN蔡依林一連3天在大巨蛋，斥資9億打造的超狂設計引發驚嘆。音樂人許常德在臉書發文指出，這不是錢的問題，而是有了錢以後，能把錢用到讓人深深佩服。

許常德說，蔡依林這一次終於相信自己了，在演唱會上就說，自己察覺到有個團隊，跟著她一起苦練打磨，「自己並不是一個人」，這個重要的領悟，讓她能相信自己、相信團隊，相信每個人都跟她一樣，能面對反應不好的或執行不好的。

蔡依林踏上巨蟒邊唱邊跳〈美杜莎〉。凌時差提供

許常德透露，自己在場欣賞時，時不時會聽到讚嘆聲，「像夜裡森林裡冒出的螢火蟲」，每一個讚嘆都可能是很大的冒險，都可能是演唱會的第一次嘗試，而嘗試是很耗時又燒錢又不一定有用。

距離上一次巡迴演唱會已經六年，許常德說，最令他感到佩服的是「蔡依林的執行力」，身材維持、動作精準，永遠都站在警戒線，沒有墜落就會成為榮耀，堅持作品完整，經典歌有意義的加入，搭配場面與巨大動物，才能發射出光芒。

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。凌時差提供

許常德說，就算是蔡依林唱新歌，氣氛也沒有冷掉，那時的安靜，是大家很專注在看蔡依林的指引，看與聽那個充滿暗示性的置頂級場面，以及她充滿自信的執行演出，專注也沸騰。

許常德直呼，斥資9億不容易，「這樣的夢，很多人不想找麻煩，也不一定能做到，這不是錢的問題，是有了錢後，有能力把錢用到讓人深深佩服嗎？很佩服。」

