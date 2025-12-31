蔡依林砸9億開演唱會…遭疑「光明會」 音樂總監神回：那我就是金城武

【緯來新聞網】天后蔡依林（Jolin）自昨（30日）開始，一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》巡迴演唱會，華麗舞台與眾多道具震撼登場，製作團隊共耗資9億打造「愉悅宇宙」。不料，網路出現不少聲音質疑與「光明會」有關，對此音樂總監陳君豪神回：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武」。

蔡依林在台北大巨蛋舉行演唱會，部分網友卻質疑與「光明會」有關。（圖／凌時差提供）

蔡依林《PLEASURE》專輯以七宗罪為概念，視覺風格走黑暗路線，專輯發行後，就有網友懷疑隱含「光明會」、「獻祭」元素。這次的演唱會以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」。



然而，昨天演唱會過後，關於光明會的相關討論更是甚囂塵上，包括「她出賣靈魂簽約魔鬼加入光明會，唱光明會歌，整個風格怪異」、「光明會100」、「看了很不舒服的」、「好光明會的感覺」、「邪惡，魔鬼，品味真低」。



陳君豪今天凌晨在Threads發文，其中1點特別回應外界質疑的「光明會」，他幽默表示：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台」，引來其他網友留言，「光明會那一段很好笑」、「看到不少人說是光明會，真的想大翻白眼」、「光明會，我真的笑鬧」。

