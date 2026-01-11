蔡依林神合體CORTIS、許光漢！C位曝光竟是「台灣巨星」

〔記者張釔泠／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林前天受邀擔任金唱片頒獎典禮嘉賓，昨晚她一口氣分享多張後台的精彩照片，其中與CORTIS、許光漢的合照，「C位」超大咖，竟然是仍在停工的小S，讓網友都感動驚呼，小S終於又有追星的動力了。

蔡依林在限動分享一系列合體照，除了稱讚CORTIS才華洋溢又可愛，CORTIS官方社群也分享趙雨凡、安乾鎬和她跳《What You Want》的片段，天后一度笑場、用雙手遮臉，模樣害羞。

廣告 廣告

蔡依林稱讚CORTIS有才華又可愛。(記者張釔泠攝)

此外，她也和TWS、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、邊佑錫同框，在與CORTIS和許光漢的合照中，小S也悄悄露面，戴著黑色帽子的她，將帽簷壓低，雖然看不清眼睛，但嘴角掛著明顯上揚的笑容，足見心滿意足。

【看原文連結】

更多自由時報報導

金唱片》CORTIS奪新人獎感動回應 蔡依林同框趙雨凡緊靠安乾鎬

顏值太高！韓國男團偶像章昊金唱片「集郵」許光漢蔡依林 甜喊「前輩」

CORTIS奪金唱片合體蔡依林 天后回應曝光下一步

金唱片》JJ合體！蔡依林頒新人獎給CORTIS 趙雨凡「台灣國語」感謝COER

