蔡依林祭出超狂千萬雕像 打造「蛇紋戰袍」燃爆全場

蔡依林以蛇紋與蛇形符號打造的戰袍現身。（圖／凌時差提供）

蔡依林今（31日）在大巨蛋舉辦第二場「PLEASURE」世界巡演，隨著時序進入最終章，身為「愉悅之母」化身的她完成最終覺醒，自珍珠貝殼中甦醒，在歷經燃燒、崩解、重生及打破既定律法後，震撼全場的八臂「愉悅之女」正式誕生，只見她身穿以蛇紋與蛇形符號打造的戰袍，自「蛇冠心座」霸氣現身，高唱〈PLEASURE〉燃爆全場。

磅礡的布蘭詩歌前奏響起，主舞台中央七層樓高的「愉悅之女」雕像震撼現身，八臂高展、細節精緻的模樣凝聚全場目光，而來到延伸舞台的蔡依林高唱〈舞孃〉，瞬間轉動復〈PLEASURE〉 MV 經典畫面中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，讓24名舞者圍繞輪盤狂舞。當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，在歌曲最後歌迷同步以七彩彩帶應援，為跨年夜寫下光彩奪目的愉悅奇蹟。曲終後〈PLEASURE〉Remix 再度響起，蔡依林走向延伸舞台繞場致意，「命運之輪」再次升起，她率領36名舞者回到主舞台謝幕。

愉悅之女雕像斥資40萬美金打造。（圖／凌時差提供）

除了以造價40萬美金（約1250萬台幣）的「愉悅之女」雕像為演唱會壓軸橋段帶來最終高潮，五段宛如史詩級電影敘事的導言影片，更成為推進劇情、層層堆疊全場四萬人情緒的關鍵靈魂。為此特別邀請好萊塢電影幕後視覺特效團隊操刀，從世界觀設定、角色造型到影像調度皆以國際電影規格製作。此外，為了完美呈現核心敘事，蔡依林更親赴洛杉磯，短短三天內密集拍攝五支影片，當中有許多場畫面需要長時間吊鋼索完成高空懸吊、翻轉與定格動作，不僅對核心肌群與身體控制都是極大挑戰，拍攝過程更可說是體力與意志的雙重考驗。

一連串高強度拍攝中，最讓蔡依林感到開心的，反而是可以大部分拍攝都是赤腳上陣拍攝，「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣表示：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」一句玩笑話不但讓人感受到率真本色，更流露出她對表演自在感與身體感受的真實重視，讓舞台上的「愉悅」回歸最純粹的初心。

蔡依林的百變造型是演唱會看點之一。（圖／凌時差提供）

此外，七套華麗百變的造型也是全場吸睛焦點，不僅各有獨特主題，更展現出跨越時空的時尚張力。提及造型，蔡依林坦言每次開唱最擔心的一件事，就是得用極快速度在每一個段落快速換裝，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是「換衣服」到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」

