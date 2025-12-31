蔡依林秀7樓高「愉悅之女」雕像 謝媽燉湯補體力

（中央社記者洪素津台北31日電）歌后蔡依林跨年夜「PLEASURE」演唱會今晚登場，秀出耗資新台幣1250萬元、7層樓高的「愉悅之女」雕像，也分享最大後援就是蔡媽媽愛心，靠媽媽燉煮的魚湯、雞湯補體力。

演唱會最終章，蔡依林化身「愉悅之母」，背後的造景是造價40萬美元（約新台幣1250萬元）的超高質感「愉悅之女」雕像；她傳遞「自己就是花園，自己就是愉悅」的終極宣言，隨即跟著36名舞者揮舞旗幟開道，氣勢磅礡高唱「PLEASURE」燃爆全場。

蔡依林為完美呈現「愉悅宇宙」核心敘事，更親赴洛杉磯密集拍攝演唱會串場影片，當中有許多場畫面需要長時間吊鋼索完成高空懸吊、翻轉與定格動作，一連串高強度拍攝，蔡依林都是赤腳上陣，「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」

體力對首次挑戰大巨蛋開唱的蔡依林是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露偏好以「海鮮」補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則。

她說，「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓蔡依林補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。（編輯：蕭博文）1141231