蔡依林穿運動鞋開唱破個人紀錄 笑喊成為加場動力

（中央社記者王心妤台北1日電）歌后蔡依林今晚在台北大巨蛋舉辦PLEASURE演唱會，蔡依林頻頻站上巨蟒、利劍、金豬等近10公尺高的大型道具並熱舞，她笑說其中一雙造型運動鞋打破紀錄，可能成為加場動力。

蔡依林3天PLEASURE演唱會從開場就給足觀眾驚喜，先是站在長30公尺的巨蟒頭上穿梭演唱會現場，接著又有巨蟒、利劍、蛇形心臟等巨型道具，而其中一雙登上高台演唱「紅衣女孩」的時尚品牌運動鞋也創下她的紀錄，是她首次穿運動鞋登台演出。

蔡依林表示，跳舞動作幅度大時，其實會被服裝限制活動，所以服裝設計會考慮美觀跟實用性，這次穿運動鞋感覺像是美夢成真，「而且這會讓我有想加場的動力。」她打趣表示，「我希望下一場可以穿拖鞋，然後唱『妥協』的時候，讓歌迷接拖鞋？」（編輯：張銘坤）1150101