蔡依林突吐心聲「有人愛著我」 揭2019年至今心境改變

蔡依林30日在大巨蛋開唱，在第三章為愛歌頌的「金紗女伶」時，她唱完抒情版的〈玫瑰少年〉後，她對著全場觀眾說「大家好嗎？感覺好久沒看到大家了，這是彩排過後，第一次迎接來賓的感覺，特別感謝站在前面的粉絲，唱一唱就嗨起來，很久沒跳舞對吧？你們呢？」並透露距離上次的「UGLY BEUTY」台北場已經6年，希望大家可以在今天演出大流汗跟盡情地歡唱。

她接著演唱膾炙人口的〈妥協〉、〈第三人稱〉、〈天空〉等經典抒情歌，她唱到一半，都會把麥克風遞出去，全場4萬粉絲大合唱的聲音，讓她看起來相當感動，她說「剛才你們差點把我給唱哭了」。

在演唱〈LAYERS〉前，她先是感謝贊助演出的廠商，接著說出內心話，她透露「這幾天一直來回大巨蛋，總彩的時間，大家聚在一起為演唱會團隊們祈福時，導演問有什麼想法，我竟然就是空掉的感覺」，以往對於彩排她都相當要求完美，希望可以做到讓自己滿意的狀態，所以整個人很緊繃，她透露但從2019年到現在，她的心境慢慢在改變。

她說「以前覺得彩排就是要把最完美的自己表現出來，現在覺得我應該相信我自己，所有幕後團隊每個人都在背後支持著我，讓我知道我不是一個人硬撐著，有很多人愛著我，我應該要學會相信自己」，她接著表示幕後團隊的能量，還有到場的大家給予她的，都讓她覺得不孤單。

蔡依林也勉勵大家，若未來大家在面臨重大決定，或者是覺得那天是最不能丟臉的那天，要記得每天的彩排都非常精彩，不是為了完美，而是要相信自己可以做到，做自己的主人，不用感到羞愧跟害怕。並勉勵大家，如果有一天感到孤單，要記得今天晚上的自己，也可以把影片拿出來看，感受一下快樂。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導