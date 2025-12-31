蔡依林突然官宣戀愛了！尖叫聲掀翻大巨蛋 甜說幸福到熬夜也不會變醜

記者鄭尹翔／台北報導

蔡依林在台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）首次站上台北大巨蛋開唱，於2025年最後一天舉辦跨年演唱會，以完整世界觀與高強度演出陪伴歌迷提前迎接新年，演唱會期間她也分享連日熬夜彩排與演出卻狀態極佳，笑稱自己彷彿陷入「戀愛腦」，一席話引發全場粉絲共鳴與歡笑。

蔡依林演唱會開場召喚象徵慾望的「慾望巨蟒」繞行全場，掀起氣勢磅礴的序幕，隨後逐步覺醒為「愉悅之母」，歷經「慾望異域」與「感官樂土」等篇章洗禮，一連串高強度唱跳與視覺演出，讓四萬名觀眾沉浸在她打造的愉悅宇宙中。

不過，也有眼尖粉絲發現，蔡依林的演唱會時間明顯超過她過往「九點半睡覺」的作息。對此，JOLIN在台上笑著分享，前一場演出時曾看到粉絲準備「九點半睡覺提醒」的應援牌，還打趣說：「有人問我有沒有看到，九點半唱到哪一首歌就要舉起來，那要寫什麼？是『該睡覺了嗎』，還是『媽咪晚安』？」

蔡依林更自嘲，演出後回到家躺在床上完全睡不著，「那個狀態很像戀愛腦，多巴胺中毒。」她原本想拉筋幫助入睡，卻因熬夜出現「疑神疑鬼」的錯覺，甚至誤以為看到鬼，最後才發現是自己的頭髮，笑翻全場。

然而讓蔡依林自己也驚訝的是，隔天早上起床狀態竟然依舊完美，她笑說：「通常熬夜起來狀態都會不好，但我今天發現，我還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？」她更對歌迷喊話，「來到這裡談戀愛，回去照照鏡子，是不是也變漂亮了？」全場立刻報以熱烈歡呼。

