蔡依林突認「戀愛3、4天」 自嘲多巴胺中毒

蔡依林（Jolin）今（12╱31）續攤台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，她提到首場演出後的心情，笑稱自己陷入了「多巴胺中毒」的戀愛腦狀態，「我昨天回到家躺到1、2點，日思夜想，真的很像戀愛的感覺，我睡不著，乾脆起來在床上拉筋，結果恍惚間碰到東西嚇一跳，以為發生什麼事？定睛一看才發現是我的頭髮」。還逗趣補充：「你們知道熬夜通常都會疑神疑鬼的！」

歌迷貼心「排字應援」提醒Jolin晚上9點半該睡覺，甚至甜喊「媽咪晚安」，讓她忍不住撒嬌大喊：「簡直太過分了！」隨即又感性表示，這種與歌迷連結的狀態讓她充滿動力，「我大概幾年才會有1次這樣的狀態，突然間可以跟大家戀愛3、4天，覺得很開心。本來以為熬夜會變黃臉婆，結果今天早上起來看鏡子，發現還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎」？更打趣向全場4萬名粉絲保證：「來到PLEASURE演唱會，你們回家照鏡子一定也會變漂亮！」

感性之餘，Jolin也分享這場巡演從籌備至今雖然耗時，但過程十分愉悅，「直到見到你們，看到大家驚喜的眼神，我覺得自己就像是開派對的主人，非常開心」。更特別公開致謝幕後團隊，表示工作人員將細節照顧得很好，才讓演出如此意猶未盡，在全場歡呼聲中，她隨即帶來新歌〈LAYERS〉。

