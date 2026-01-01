蔡依林站上3600萬金豬撒鈔

天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦最終場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，她唱到〈惡之必要〉時帶著長達10公尺的「禁忌之劍」又唱又跳，還站上5層樓高的巨型「貪婪金豬」飆唱，金豬隨後化身瘋狂吐鈔的撒鈔機，把大量印有蔡依林頭像的特製「愉悅紙鈔」從高空傾瀉而下，引起台下粉絲瘋搶。

蔡依林身披金色性感華服化身「魅慾女王」，霸氣站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，飆唱〈Bloody Mary〉歌詞「Money money money」時，金豬瞬間化身瘋狂撒鈔機，吐出大量「愉悅紙鈔」，掀起全場高潮；4噸重的巨型金豬製作成本價格不斐，從國外訂製來台，連同運費便高達120萬美金（台幣約3600萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台。

唱完夯曲〈玫瑰少年〉後，她熱情跟粉絲打招呼，笑說昨下午跟粉絲有個私密見面會，不少歌迷敲碗加場，她幽默說：「其實我也好希望可以多跟大家見面，如果某一天大家來大巨蛋看到沒活動，就打給我，我趕快衝進來表演。」也解釋，「大巨蛋太難約，一約到我馬上通知你們。」粉絲大聲尖叫喊「好」。

她昨還自嘲第2場腦筋突然秀逗，導致在跨年夜口誤不小心講成「向2024說聲再見」，「我在台上喊倒數，一講完，我才發現剛在講什麼？你們會有這種狀況腦筋秀逗？」下秒爆料好友跟她一樣有時候會腦筋秀逗，「我朋友把（牛）看成好大的大象。」

鞋海戰術攻大巨蛋

蔡依林大巨蛋演唱會除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，藏著她與團隊在細節中不斷彩排花絮，她演唱會過程中的第一段演出，造型師為她搭配一雙時尚造型款的運動鞋，成為她開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真，而且這會讓我有想加場的動力。」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋，然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？」展現她私下幽默又真實的一面。

她向來自我要求很高，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，全場總共準備200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整，她說：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被Hold住，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」