蔡依林笑納「演唱會天花板」 被激活：很榮幸可以給別人一點壓力
蔡依林（Jolin）3場台北大巨蛋「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨晚（1╱1）圓滿落幕，9億元打造的國際級規格舞台被封「演唱會天花板」，網友甚至驚說「以為是奧運開幕」，對此，昨深夜慶功記者會上她表示：「Is my pleasure！我很榮幸是可以給別人一點壓力，我覺得能夠讓表演有不一樣的刺激是我自己所追求的，我不知道別人怎麼看表演，但我覺得表演對我而言是很神聖的東西，我希望可以每1次我踏上舞台的時候都可以帶一點自己被激活的感覺。」
「PLEASURE」巡演每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的「真相之書」、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每件道具一登場都引發全場驚嘆，被問感到最困難部分？Jolin坦言干預比較多的是音樂部分，「導演他們要克服道具流暢的走位、要在正確的時間段把它們推出來跟服裝的換場時間，這種是我們要精準拿捏的東西是很需要大家一起配合的」。
演唱會中Jolin變身「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，她表示第1次看到團隊設計的節目內容時蠻興奮的，很好奇怎樣完成它，還有道具是開演前3天才到，坦言：「道具一進來的時候，我是『哇！我們要怎麼用它』？導演告訴我可能需要多一點時間來揣摩到底dancer要怎麼上去、怎麼走位，那些都要都要精準的抓（時間），包括特技演員在金豬上上上下下，那個都是後來才設計的。」
當Jolin騎著「慾望巨蟒」出場掀高潮，這也是她最喜歡的道具，被問是否會懼高，她笑說：「我這次好像沒有耶，沒有感覺到高的恐懼，我很喜歡靈蛇的上下搖擺，而且他走的越快我越開心，不知道為什麼，很像是海盜船那種感覺。」
至於如何在蛇上面保持平衡？Jolin直言：「我沒有想這件事情耶！我第1次彩排時我就很『古溜』，只有1次有點卡住，因有1雙靴子是高跟鞋，團隊看我站起來怪怪的，沒有很順滑的感覺。」
由於「巨蟒」前進速度由工作人員掌控，Jolin到大巨蛋彩排時和在台中第1次試的速度完全不一樣，不過她說：「我第1次上去我就覺得很開心。」至於是否需要「限速」？她笑說：「沒有耶，因為我們有計算歌唱到哪裡一定要進來，所以為了下1首歌可以從別的地方再出來的時間，我們有精確抓一下。」並說核心很重要，「隨時隨地都需要它」。
談到讓自己NG最多次的道具，Jolin直言不是登上「貪婪金豬」，「豬應該是工作人員比較辛苦，因為他們是人工推的。我覺得是〈WOMAN'S WORK〉的桌子，那個是非常需要一點運氣的，因為是舞者在摸黑的狀態之下把它抬起來跟固定，有時候上去的時候才會聽到一個卡榫的聲音，彩排時腦袋一片空白想待會要跳什麼，要不然就是表演完要下來的時候那個卡榫踩不開，而且那個桌布常會纏在我臉上、身上、然後黏在桌子旁邊，所以那個我們彩（排）蠻久的」。
舞台道具、機關很多，Jolin笑說走位時也曾迷失方向，「有暈台，歌曲下的時候，我就看地上，我是要到X還是O？還是P？還是H？我下面其實很多有mark，因為很多不同的舞蹈要去到不一樣的地方，所以也有『ㄟ！我人在哪裡』那種感覺，因為那個台是斜切，所以我們身體的體感是有一點點偏右」。但正式演出都非常完美。
