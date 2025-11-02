蔡依林簽唱樂和粉絲肉體接觸

蔡依林開心在簽唱會與粉絲近距離接觸。（鄧博仁攝）

蔡依林2日在北流舉辦簽唱會，現場湧入5千粉絲。（鄧博仁攝）

「華語流行天后」蔡依林（Jolin）2日在台北流行音樂中心戶外舉辦簽唱會，吸引約5000名粉絲到場支持，不少歌迷清晨就排隊卡位，展現天后強大號召力。Jolin現場連唱〈Pleasure〉、〈Fish Love〉等歌曲回饋粉絲。被問及「JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」是否有望加場？她坦言：「目前沒有空間。」

蔡依林將於12月30、31日，及明年1月1日登上台北大巨蛋連唱3天，她自己也覺得唱3場不太夠，她說：「或許熟悉大巨蛋之後，可能會再增加場次，但大巨蛋沒空、小巨蛋也沒空，高雄世運也滿了。」語帶保留，暫時仍未鬆口加場可能。

早睡不陪粉絲倒數

Jolin透露今日將啟程飛往洛杉磯閉關一個月練舞，這次大巨蛋舞台規模空前、舞者陣容更勝以往，排練時間十分緊湊：「這一次舞台機關多，大巨蛋也是第一次進去，我們比較慎重，希望多一點時間跟舞者磨合。」至於演唱會嘉賓，她則說目前還沒有安排。

演唱會在跨年舉辦，但向來早睡的Jolin並不打算陪粉絲倒數，「上次經驗過，我還在唱歌還要很緊張倒數，我也沒辦法好好跟大家慶祝。」她原本想在演唱會後辦派對讓粉絲繼續High，但自己會提前離開，團隊勸阻，最後只得作罷。她笑說：「今年應該會在床上倒數吧！因為1月1日還要唱。」

時隔6年再辦簽唱會，Jolin說「很久沒跟粉絲肉體接觸」，難得近距離互動，她形容現場畫面彷彿時光倒流，「突然想起5年前簽唱會，很久沒有在白天跟大家室外相見，看到大家年紀滿小在那邊排隊、拿CD排隊，好像回到唸書時期，無所畏懼。」Jolin也自豪簽名很快，過往經驗一小時就可以簽2、3000份。