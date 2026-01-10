蔡依林素顏吃早午餐被野生捕獲！「身旁還有2天后」 私下交情曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天后蔡依林Jolin日前在大巨蛋舉辦演唱會，創造出演唱會天花板，近來她則是在休息，今（10）日晚將擔任金唱片頒獎典禮的頒獎人，而在昨（9）日她素顏與好友許哲珮、江美琪聚餐。

蔡依林（中）與許哲珮（左）、江美琪一起聚會。（圖／翻攝許哲珮IG）

許哲珮在IG分享合照，照片中蔡依林戴著棒球帽、身穿白色外套，對著鏡頭比出「YA」的手勢，露出淺笑；許哲珮則是頂著橘紅色長髮編成辮子，頭戴棒球帽；江美琪則是穿著灰色上衣，雙手捧臉，充滿少女感。3人坐在咖啡廳裡，桌上滿是美食，許哲珮開心發文：「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩！」

照片一出立即讓粉絲驚喜不已，原來三人有著好交情，事實上，蔡依林、江美琪都還是學生時，曾一起參加MTV歌唱比賽《新聲卡位戰》，之後加入不同的唱片公司，但依舊有聯絡；至於蔡依林與許哲珮則是在音樂創作上多次合作，蔡依林專輯《Muse》中的歌曲〈詩人漫步〉，便是出自許哲珮之手。

