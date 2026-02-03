蔡依林經典原本寫給她！南拳媽媽「公開創作內幕」時隔20年全說了

記者徐珮華／台北報導

「南拳媽媽」詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑，以「雙曲齊發」揭開全新創作里程，同步數位上線重製經典〈心型圈〉與全新原創單曲〈明朝之前〉。鮮為人知的是，〈心型圈〉當年在創作Demo階段，其實是詹宇豪特別為梁心頤量身打造的歌曲，後來才被蔡依林選中演繹並成為經典情歌。

「南拳媽媽」詹宇豪（左起）Lara梁心頤、AJ張傑推出新作。（圖／喜鵲娛樂提供）

〈心型圈〉原曲誕生於2006年，由方文山作詞、詹宇豪作曲，曾是華語樂壇情歌的巔峰之作。時隔多年，此次重製版由詹宇豪主唱、梁心頤負責精緻的聲部編排、張傑則親自操刀製作與編曲，在保留原作情感核心的基礎上，注入現代編曲思維與輕搖滾元素。詹宇豪表示：「〈心型圈〉是許多人的青春底色，這次重製不僅是回顧，更是我們3個人現在心境的投射。」

「南拳媽媽」〈明朝之前〉講述跨越千年愛戀。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，詹宇豪也身兼〈明朝之前〉作曲與製作人。這首融合R&B風格的中國風歌曲，在旋律結構上極為複雜，極度考驗節奏感。他透露直到發片前一天還在修整節奏，為了克服反覆聆聽而產生的節奏疲勞，甚至特地去吃超辣的「地獄大王辣麵」強行醒腦。

詹宇豪感性表示，這份「全力以赴」的心境也延伸到對生命與家人的思念中：「歌詞『愛在光年外，與你笑倚紫禁畔』讓我想起過世長輩。這首歌裡感受到的不只是愛情，還有對親情與寵物的愛，希望藉此提醒大家把握現有的一切。」梁心頤則以極具美感的視角形容這部作品：「這首歌像是『琥珀中的愛情故事』，時間被定格在某個瞬間，跨越600年依然鮮活。」

除了音樂上的雕琢，〈明朝之前〉MV拍攝更集「血與淚」於大成。梁心頤佩服兩位團員的敬業程度：詹宇豪在寒風中反覆淋雨入鏡，張傑則為了捕捉追公車的畫面，不慎摔倒跪破膝蓋。3人全力以赴，只為傳達MV中那段因家世差距無疾而終、卻在千年後重逢的宿命愛戀。

南拳媽媽最後溫馨呼籲歌迷，這是一場跨越時空的聽覺盛宴，希望歌迷能珍惜眼前人。宇豪更開玩笑說：「大家一定要好好把握現有的一切，尤其是來南拳媽媽演唱會的時候，因為下一次見面，也許就是幾千年後了！」

