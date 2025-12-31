蔡依林維持超辣身材秘訣曝光！ 超嚴格遵守這件事

蔡依林31日帶著「PLEASURE」續唱大巨蛋，這是她耗資9億製作，三天預計共跟12萬粉絲一起「愉悅」，票房進帳粗估5.6億台幣。首次挑戰大巨蛋，體力對蔡依林來說是一大考驗，她也透露偏好以「海鮮」補充體力，並嚴格遵守「不碰味精」原則，蔡依林解釋「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」

對蔡依林來說，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，據了解蔡媽媽每天早晚定時為她燉煮魚湯跟雞湯，幫蔡依林補充豐富的膠原蛋白，也守護天后，成功挑戰超高難度的演出。

而9億台幣的製作裡，最燒錢的莫過於巨型道具，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等，都是引領觀眾沉浸於愉悅宇宙世界觀的重要「動物夥伴」。

此外，搭配每個章節主題所設計的「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」、七層樓高「愉悅之女」等各種大型奇幻裝置，以及形形色色的道具，其細膩程度猶如藝術瑰寶般精美，完美呈現JOLIN這次演唱會的概念及整體性，而多達30種舞台巨型道具穿梭其中，更創近期演唱會之最，高達1.7億台幣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導