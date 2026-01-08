蔡依林罕見開告！網紅身分遭起底 「王心凌意外被點名」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會才剛完美落幕，6月將前進中國鳥巢連唱2場且通過審核，演唱會卻無端被抖音網紅「斯理亞」指控是「宗教活動」，引發軒然大波。隨著蔡依林罕見提告反擊，斯理亞的真實身分也遭到起底，沒想到王心凌意外被點名。

斯理亞被網友揭露本名為梁曉珺，曾是《超級星光大道》第5季的選手，近年以網紅身分活躍在抖音，過去也多次批評當紅明星，因此被指有「愛抹黑」、「愛蹭流量」的陋習。如今因「宗教活動」說法遭蔡依林提告，斯理亞過去背景與過往言行被全面翻出，甚至批評過南韓女團BLACKPINK的Lisa，相關言論也曾引爆粉絲不滿情緒。

廣告 廣告

隨著斯理亞的真實身分曝光，有網友進一步點名標籤王心凌，出言提醒務必當心並提高警覺，「你關注的這位喜歡挑撥搬弄是非的女歌手，在華語樂壇本就相當艱難的情況下，還在造謠和你一樣努力勇敢的同行女歌手。」然而，實際查看王心凌官方IG，在僅498人的追蹤名單中，確實包含斯理亞；至截稿前，王心凌未對此作出回應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔡依林提告網紅拍片硬拗「宗教活動」 中國公文啪啪打臉

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

蔡依林出道首告網紅「斯理亞」 身分遭起底曾抹黑BP Lisa

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

