蔡依林自嘲秀斗只因2025年過得飛快 鬆口返場台北可能性

蔡依林在「最後的晚餐」餐桌上，盡情熱舞。（凌時差提供）

蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會今晚（1日）邁入最終場，蔡依林堪稱火力全開熱舞，越來越享受演出，在公牛、巨蟒、金豬及飛天馬車輪番上陣，讓台下觀眾看得忘我，蔡依林自曝笑話，她說：「嗨！新年快樂，有一個超好笑的，我昨天不小心把2025講成2024了，可能不是只有我一個人『秀斗』，我朋友看到（飛馬）遊行過來，大叫說『好大一隻大象』。」

蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會邁入最終場。（凌時差提供）

弄錯了年份，蔡依林笑說：「我昨天在台上喊倒數的時候，我講完想說『我剛在講什麼？』你們會有這樣子的狀況嗎？腦筋有點秀斗的時候。」她指出，2025年對她來說是過得很快的一年，不只出專輯，還到美國編排演出，並在年尾展開了巡演，才會讓她有此時光錯亂感。

廣告 廣告

對於台下歌迷頻頻稱讚她「漂亮」，蔡依林笑回：「嘴巴很甜耶，每次到這裡的時候，大家好像突然間活過來，因為看到我比較近對不對。」在慢歌橋段，蔡依林一連演唱〈我知道你很難過〉、〈天空〉等發燒金曲，讓全場歌迷跟著大合唱。

蔡依林在諸多道具中，熱歌勁舞。（凌時差提供）

蔡依林在舞台上演出時，同時會觀察台下歌迷回應。（凌時差提供）

演出來到最終場，蔡依林指從第一天到現在，感受到觀眾有很大的差別，似乎比前兩場更放鬆一點、更投入音樂當中，對於眾人關切的加場？她鬆口說：「我也很希望多跟大家再見面，如果有一天，你們散步到大巨蛋，看到沒有活動，趕快打電話給我，因為大巨蛋難約，只要一約到，馬上告訴你們。」她也鬆口，此一《PLEASURE》演唱會將會巡迴至其他城市。

對於巨蟒繞場引起話題，蔡依林說：「我其實也是在第一天看到所有動物，所以，那天有有百分之二十的自己，都在觀察歌迷有沒有被嚇到，很開心你們喜歡。」

蔡依林舞台視覺震攝且份量十足。（凌時差提供）

在第二章節開場時登場的「禁忌之劍」，不僅視覺震攝且份量十足；利劍本身重達30多公斤，堪稱是舞台上的重量級道具，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗，讓蔡依林在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

而出現在舞台上的巨豬，內部結構極為複雜，製作成本不斐，4噸重的豬體連同運費高達120萬美金（約新台幣3,600萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台。

蔡依林的多變舞台，讓人目不暇給。（凌時差提供）

更多鏡週刊報導

甩開高跟鞋 蔡依林開場穿運動鞋奔全場

蔡依林自曝戀愛腦狀態 分泌多巴胺太興奮！起床照鏡子驚呼：天啊

媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩