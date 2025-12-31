蔡依林自曝戀愛腦狀態 分泌多巴胺太興奮！起床照鏡子驚呼：天啊

蔡依林登上飛馬繞場一周，氣氛相當歡樂。（凌時差提供）

雖沒陪伴歌迷跨越2025年到2026年，蔡依林充滿奇幻旅程的《PLEASURE》大巨蛋演唱會誠意滿滿，一字馬、Ｍ字腿等動感熱舞超過150分鐘，除了公牛、巨蟒及金豬等，她還登上飛馬繞場一周，展現如遊樂園般的歡樂氛圍，蔡依林透露首場演出回家後，直到一、兩點還無法入睡，只好起床拉筋，恍惚間被自己的頭髮嚇到，她笑說：「怎麼有鬼？你們知道熬夜通常都會疑神疑鬼的。」

或許首場演出完美落幕，讓蔡依林宛如吃了定心丸，今晚話明顯變多了，她笑說：「哈囉！有沒有想過2025年的最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家聚在一起了，感覺過了好久。今天大家都帶著非常高的能量來吧？畢竟明天放假。」在舞台撒出滿滿的貨幣後，她問：「有搶到錢嗎？大家可以當成許願紙，把願望、心情寫下，放在存錢筒裡，偶爾拿出來看，或許你會發現存了很多的愛給自己。」

廣告 廣告

蔡依林雖然包緊緊，仍展現曼妙曲線。（凌時差提供）

在慢歌橋段，蔡依林演唱〈妥協〉時，一度指揮著台下歌迷大合唱，她說：「一天唱得比一天大聲，你們太可愛了。」隨後演唱〈天空〉時，還要歌迷一起抬頭看天空，台上台下互動不少。

蔡依林心情愉悅，首場演出後因情緒亢奮而晚睡。（凌時差提供）

隨後，她分享第一場時，後援會歌迷貼心「排字應援」，提醒她晚上9點半該睡覺，甚至甜喊「媽咪晚安」，讓JOLIN 忍不住撒嬌大喊：「簡直太過分了！」隨後侃侃而談第一天唱完，整個人處於「戀愛腦」的狀態，整個人像多巴胺中毒，精神很亢奮，很像戀愛的感覺，一度以為自己隔天起床的狀態會像黃臉婆，沒想到今天一起床照鏡子，覺得自己很亮眼，更浮誇說：「天啊！皮膚根本就是戀愛的狀態，所以大家來到演唱會，回去照鏡子，看自己是不是又變漂亮了。」

蔡依林《PLEASURE》演唱會誠意滿滿。（凌時差提供）

從籌辦演唱會到如今登上舞台，蔡依林指花了滿長一段的時間，但一路走來心情都滿愉悅，在台上時，看到台下很多人充滿驚喜的眼神，讓她自覺像派對的主人，有種辦趴成功的得意感，就連回到家，還有種意猶未盡的感覺，至於2025年跨2026年，她笑說：「今天的倒數，我就躺在床上，3、2、1，睡著了。」

更多鏡週刊報導

媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩

王心凌湖南衛視跨年 經典組曲掀回憶殺

吳建豪三年磨一輯 「奪命三搖」搖進歌迷心坎