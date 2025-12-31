蔡依林自曝陷入「戀愛腦」 驚呼：我還是一樣美

蔡依林穿長達3公尺的七彩長裙，變身幻境維納斯。（圖／凌時差提供）

蔡依林的「PLEASURE」世界巡演第二場演出今（31日）在大巨蛋登場，陪伴歌迷提前跨年，只見身穿長達3公尺的七彩長裙，變身「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的「夢翼飛馬」霸氣登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園。

提到昨天的首日演出，蔡依林表示自己呈現一種「戀愛腦」的狀態，「回到家12點沒有睡意，很像戀愛狀態，中毒了！」並笑稱因為睡不著乾脆來拉筋，拉一拉以為有鬼在碰她，結果是自己的頭髮，她也說：「突然跟大家戀愛三四天，通常熬夜臉會很蠟黃，今天起來我還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？回去看看鏡子，你是不是也有變漂亮了！」

蔡依林在首日演出後陷入戀愛腦狀態。（圖／凌時差提供）

與歌迷一同度過2025年的最後一天，蔡依林說：「有沒有想過 2025 年的最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家聚在一起了，感覺過了好久。」而在「貪婪金豬」出場時，驚喜灑出「愉悅貨幣」，蔡依林傳授正確用法，「拿到錢可以許個願，把它放在私密的存錢筒，明年再拿起來看看自己寫了什麼？看你會不會比去年多一點幽默或智慧。」也希望大家把看演唱會當下的感覺記錄下來，「或許哪天你會發覺，你存了很多愛給自己。」

接著蔡依林帶來多首招牌K歌，〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲讓全場成萬人KTV，唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，她的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，將氣氛推向最高潮。

蔡依林讓大巨蛋成為萬人KTV。（圖／凌時差提供）

