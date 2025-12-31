蔡依林自爆戀愛了「熬夜到一、兩點才睡」 隔天睡醒被自己美貌嚇到

蔡依林31日帶著「PLEASURE」 巡演續唱台北大巨蛋，這是她時隔3年再度於演唱會，提前陪伴粉絲共度跨年夜。她開心的問大家「哈囉！有沒有想過 2025 年的最後一天會跟我見面？好久沒有在跨年夜跟大家聚在一起了，感覺過了好久。」聽到大家大聲的回饋，她不忘笑說「今天大家能量應該很高吧？畢竟明天放假！」

她在中段從「貪婪金豬」上登場，演唱〈BLOODY MARY〉時，歌詞裡有「MONEY MONEY MONEY」，現場跟著灑下「愉悅貨幣」，讓特區的粉絲陷入瘋狂，蔡依林也傳授私藏的許願方法，她說「剛才有沒有搶到很多錢？拿到那個錢可以許願，回家放在你私密的存錢筒，明年再拿起來看，看會不會多長一點智慧，少一點肥肉。你也可以把看演唱會的感覺記下來，或許有一天你再拿起來看，可能會發現，你存了很多的愛給自己！」

蔡依林。（圖／凌時差）

而到抒情歌曲橋段時，蔡依林也邀請大家大聲合唱，〈檸檬草的味道〉的時候，四萬粉絲唱得超級大聲，讓她忍不住失笑。她也透露，昨天（31日）後援會準備了「睡覺時間」的提醒，但因為太遠了沒看清楚，接著表示自己唱完演唱會後，有一種「戀愛腦」的狀態，躺在床上到半夜一、兩點都沒有睡意，笑說「是日思夜想的戀愛狀態，好像是多巴胺中毒」。

蔡依林也因為沒有睡意，因此爬起來在床上拉筋，結果被自己的頭髮嚇到，「以為是哪個鬼走過去」，笑說自己熬夜會疑神疑鬼；而對於這樣的「戀愛腦」，她說「突然可以跟大家戀愛個三、四天，感覺很不錯」，也自爆「通常熬夜隔天看起來會很像黃臉婆，臉很蠟黃，但今天早上起來照鏡子，耶～還是一樣美！這不就是戀愛的狀態嗎？」

蔡依林接著感性的說：「演唱會從準備到演出花了蠻長的時間，這一路過來都蠻愉悅的，直到見到你們，看到很多很驚喜的眼神，我很像是一個派對的主人；希望你們都可以開心，帶著愉悅的心情回家，我們整個工作團隊把所有細節都照顧得很好，讓大家意猶未盡」，她接著說雖然跨年不會在台上陪伴大家倒數，但她會躺在床上數「三、二、一」完再睡覺，還作勢躺下讓全場粉絲笑瘋。

