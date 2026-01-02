蔡依林自爆跨年夜上場前「補眠15分鐘」 被問加場鬆口了

蔡依林2025年12月30日、31日及2026年1月1日帶著「PLEASURE」巡演在台北大巨蛋連唱三場，會後訪問時，她自爆一唱完就很想趕快回家睡覺，但對於演出很滿意的她，意猶未盡的表示「覺得好像可以多唱幾場的感覺」，透露12月31日的跨年夜，她因為前一天演出完太興奮沒睡夠，開演前半小時（晚上七點）突然睡意來襲，工作人員趕緊暗燈讓她補眠十五分鐘；另外她也開出想要下午五點就開唱的心願。

對於這次的演出，蔡依林表示第一天演完之後包袱就比較放下，「第一天很像是見公婆的感覺，那種興奮多過於緊張，這次比起以往的心態上面成熟蠻多的，彩排從美國開始就一直在做心理調適，想要跟以前的彩排狀態不太一樣，這一點很成功的辦到，我也很為自己驕傲。」她也透露自己跟過去的狀態差很多，很像是對自己很滿意的父母，有種小孩長大的感覺。

身為大人界巧虎的蔡依林，先前透露都晚上九點半就上床睡覺，為了巡演她的睡眠時間大亂，她笑說「很希望可以五點開始唱，或者是下午兩點，因為我們彩排是下午五點開始，覺得這個時間真好，而且還可以跟周公約會」。

至於台北大巨蛋跟小巨蛋唱起來哪裡不一樣？她表示如果音場穩定的話，其實沒有什麼差別，而且室內場地沒有下雨的擔憂，讓她覺得很安心。被問到加場的機率，她坦言「今年好像是沒有，我再問一下葛姐有沒有機會」，直言高雄等其他場館都問過，但時間就是搭不起來，她也表示之前本來想說如果有場地的話，就連2026年的一起公布，但真的完全沒有空檔。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導