蔡依林與CORTIS、許光漢合照藏彩蛋 C位是小S

久未公開露面的小S徐熙娣，驚喜現身第40屆金唱片頒獎典禮後台，與天后蔡依林、男星許光漢及南韓怪物新團CORTIS全員合照，小S更站在C位，露出燦爛笑容，讓網友感動表示，「小S終於又有追星的動力了」。

蔡依林與CORTIS、許光漢合照，C位是仍在停工的小S，讓網友相當驚喜。（圖／翻攝自蔡依林IG）

金唱片頒獎典禮已於10日圓滿落幕，蔡依林受邀擔任「新人賞」頒獎嘉賓，一登場便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫，獲得各界一致好評。值得一提的是，當CORTIS聽到自己獲得新人賞時竟全員「慢半拍」，成為典禮中一大逗趣畫面。

廣告 廣告

蔡依林11日晚間在IG發布多則限時動態，一口氣分享多張後台的精彩照片，並曬出她在後台與多名南韓藝人、團體的合照，包括TWS、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、邊佑錫等。其中一張與CORTIS全員及許光漢的合照中，小S悄悄露面，成為照片中的最大亮點。

從照片中可看到，小S以運動風穿搭現身，全身黑色系，並戴著黑色鴨舌帽，帽沿壓低讓人看不清眼睛，但嘴角掛著明顯上揚的笑容，看得出狀態不錯。

蔡依林在限動中稱讚CORTIS才華洋溢又可愛，CORTIS官方社群也分享趙雨凡、安乾鎬和她跳《What You Want》的片段，天后一度笑場、用雙手遮臉，模樣害羞。

延伸閱讀

血肉果汁機突拋震撼彈！發聲切割鼓手陳彥文「被退團」

哥倫比亞歌手耶森希門尼斯空難身亡 經紀人也罹難

趙學煌重癱26年不幸病逝 醫：肺炎是最致命殺手