蔡依林薄紗透視裝超火辣 赴杜拜狂拍48小時體力極限

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

天后JOLIN蔡依林推出新專輯《PLEASURE》中收錄的〈Fish Love〉MV，此次拍攝特別遠赴杜拜取景，遼闊沙漠與現代城市交錯的景象化作壯闊的敘事舞台；從150公尺高空到無垠沙海、從白日到夜色交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版「極限任務」。

由「坎城國際創意節大獎」的製作公司Partizan操刀、LA創意團隊THE SQUARED DIVISION主導構想，並由杜拜當地團隊全力協助拍攝的〈Fish Love〉MV，是一場跨海規模的電影級製作。短短48小時內，幾乎把「上天、下水、入沙漠」全都拍進去，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，JOLIN連續兩天在凌晨兩、三點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是「體力極限 × 極端環境」的雙重挑戰。沙漠拍攝時，劇組得在強烈日照與多變天候中快速完成鏡頭，一刻不能鬆懈；只要天色一到位，JOLIN便立即投入拍攝。她甚至親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，畫面震撼十足，JOLIN也笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

廣告 廣告

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，JOLIN一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」畫面中巨大「黑影」以3D特效無聲逼近，與全白造型的JOLIN形成強烈反差，也讓整場戲的張力瞬間升高。

她登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，JOLIN身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭。JOLIN笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」能在高空俯瞰整座城市讓她相當震撼。

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

MV也收錄杜拜從白天到夜晚的多種風貌：帆船飯店迎接日出的第一道光、沙漠在夕陽下的金色層次，以及俯瞰城市時壯闊延展的天際線，成為影像中不可忽視的亮點。除了沙漠與高樓，導演也加入柔性的「水元素」，呼應歌名意象，無論是泳池中拍攝帆船飯店日出的畫面，或Al Seef舊城區旁運河取景，都呈現杜拜獨特的古今並存魅力。JOLIN笑說，這趟拍攝讓她再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去。」

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，Twerski是一位兼具精神科醫師與作家身分的重量級學者，著作超過百本，以深入淺出的心理洞察廣受推崇。他指出，人以為的愛往往像「吃魚」，滿足的其實是自己的需求，而非真正愛上對方。

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

蔡依林推出新歌MV。（凌時差音樂提供）

JOLIN將這個比喻延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分。她坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛：「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」

更多中時新聞網報導

外用胰島素治療 有望10年問世

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈

周杰倫阿信F3強強聯手出新曲