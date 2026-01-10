蔡依林被問「騎上巨蟒出席金唱片？」 本人給答案了

韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」9日在台北大巨蛋登場，先前宣布蔡依林跟許光漢將擔任頒獎嘉賓，以往金唱片頒獎典禮的嘉賓，有時候也會帶來演出，因此大家都很期待蔡依林是否會給韓國人們驚喜，對此她在大巨蛋演唱會的會後訪問，就已經給出答案。

蔡依林的「PLEASURE」巡演，大巨蛋演出完之後，讓粉絲回味無窮，都會打趣表示「被困在大巨蛋裡」走出不來，對於她將出席金唱片頒獎典禮，粉絲也期待她可以搭乘30公尺的「巨型蟒蛇」現身，給大家一個驚喜。對此她在大巨蛋會後訪問時，被問到會不會給驚喜，她笑說「這次沒有驚喜」。

事實上2015年蔡依林曾受邀登上韓國MAMA舞台，當時率領一群穿著高跟鞋的性感男舞者，一同大跳〈Play 我呸〉震撼全場，也登上熱門搜尋關鍵字，台下觀眾都看得目瞪口呆，後來官方影片甚至疑似因為當時韓國民風太過保守而遭到隱藏。她這次僅擔任頒獎嘉賓，看起來心情不錯也很輕鬆，9日甚至跟江美琪以及許哲珮一起聚餐。

蔡依林跟江美琪還有許哲珮一起聚餐。（圖／翻攝臉書）

「第40屆金唱片頒獎典禮」的頒獎嘉賓還包括宋仲基、安孝燮、邊佑錫等人；表演卡司同樣星光熠熠，包括BLACKPINK成員JENNIE、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE等團體，陣容相當豪華。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導