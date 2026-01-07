蔡依林被爆單身9年想戀愛 傳要朋友幫找對象2原因成阻礙

【緯來新聞網】天后蔡依林（Jolin）斥資9億打造《PLEASURE》巡演，一連3天登上台北大巨蛋開唱。為了準備這場演唱會，她耗費體力和心神，但仍抑制不住想戀愛的心，更傳出她曾要身邊友人幫忙多介紹對象，不排斥年紀比她大，但因2大條件阻礙，導致她至今依然單身。

蔡依林被爆曾要朋友幫忙介紹對象，但至今沒人成功。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

回顧蔡依林的戀愛史，包括與周杰倫（周董）、彭于晏及錦榮3段關係，其中與錦榮是公開且最長的一段，2人交往6年後在2016年12月分手，外界推測原因和男方的婚姻觀有關，例如冠夫姓、夫妻財產共有等。近期則傳出和彭于晏複合，網友翻出2人在2019年開始有許多曖昧互動，但最後遭彭于晏工作室闢謠。



根據《鏡週刊》報導，蔡依林為了籌備這次的演唱會，幾乎把所有個人慾望都降到最低，不僅沒什麼食慾，更別提感情生活。不過，私底下的她其實很渴望愛情，希望找到對的人。



報導指出，蔡依林曾要身邊朋友多幫她介紹對象，也不排斥年齡比她大的男生，不過由於她的生活圈小又單純，不是跳舞就是和家人在一起，加上天后地位，要認識新男生，可以說是難上加難，至今沒人牽線成功。她之前被問到感情生活是否有著落，不禁感嘆：「需要跳出舒適圈才有可能吧」。

