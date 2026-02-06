蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸

蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。

日前一名男網友在 Threads 發文寫道：「空姐跟我說待會上來一個 VIP 在 1A，但她不喜歡被打擾，好險我不是她粉絲。」

原 PO 雖未指名道姓，但不少網友認為是在影射某位 VIP 耍大牌，要求空服員宣導乘客不要打擾她。在留言瘋狂猜測後，原 PO 先丟出「門票秒殺」等線索，最後才直接點名是蔡依林，並強調蔡依林與空服員互動良好，自己也沒有被冒犯，只是一次特別的搭機經驗。

網友的PO文被疑影射蔡依林耍大牌。（圖／翻攝threads）

但由於原 PO 一開始未交代來龍去脈，仍引發大量網友砲轟蔡依林耍大牌，也有粉絲出面緩頰，認為蔡依林不是這樣的人。之後原 PO 才補充說明：「前艙門關閉後，我詢問空姐是否能換到 1A 空位，空姐禮貌回覆待會有 VIP 上來，我好奇追問是誰，空姐才說『是蔡依林，她很低調，不喜歡被打擾』，我就回『沒問題，我不是她粉絲』。」

蔡依林被罵9個小時後之後，原PO才出面還原來龍去脈，讓粉絲氣炸。（圖／翻攝threads）

在原PO於留言處還原實際情況後，被其他網友發現，其實是原 PO 想換座位遭婉拒，空服員僅說明該座位乘客低調、不喜歡被打擾，卻在原 PO 的敘述下，演變成疑似蔡依林耍大牌的誤會，讓不少粉絲替蔡依林抱不平，直言「請問這一切要多惡意？真的建議蔡依林跟長榮航空都提告，空服員因為一篇文一次得罪兩個乘客。」

也有網友痛批「蔡依林超無辜，莫名其妙被黑」、「蔡依林跟空服員都太倒楣了，被惡意引導罵翻，結果只是有人自己蕭貪」，不過也有人緩頰表示：「原 PO 一開始沒有公開說是誰，不一定是惡意，是後來被點名才會燒起來。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導