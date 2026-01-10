蔡依林被說成邪教？網紅亂扣帽子 官方審核過關打臉全網陰謀論

記者林宜君／台北報導

天后蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場氣勢驚人，卻意外捲入爭議。（圖／翻攝自蔡依林IG）

天后蔡依林（Jolin）《Pleasure》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場氣勢驚人，卻意外捲入爭議。中國網紅梁曉珺日前拍片分析演唱會內容，竟指舞台設計涉及「借運」甚至與邪教相關，引發輿論炸鍋，也讓中國巡演主辦單位不滿，正式啟動法律程序提告造謠。

針對外界質疑，命理師詹惟中於9日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，相關說法完全站不住腳。（圖／記者蔡維歆攝影）

針對外界質疑，命理師詹惟中於9日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，相關說法完全站不住腳。詹惟中指出，蔡依林多年來累積的成就與影響力有目共睹，「根本不需要借運」，反而是透過音樂與舞台能量，替觀眾帶來正面情緒與祝福。他也呼籲，公眾人物的表演不該被任意貼上宗教或陰謀標籤，這樣的抹黑對創作者極不公平。

廣告 廣告

蔡依林私下對粉絲的細膩互動也再次被翻出。（圖／翻攝自蔡依林IG）

除了專業層面獲得力挺，蔡依林私下對粉絲的細膩互動也再次被翻出。一名歌迷分享，曾在北京機場等候蔡依林長達三天三夜，沒想到真正見面時，蔡依林竟記得半個月前在香港機場的對話內容，甚至主動詢問對方當時提到的迪士尼行程是否玩得開心，讓粉絲感動不已。相關貼文曝光後，不少網友直呼蔡依林是「寵粉天花板」。

回顧爭議起點，梁曉珺在影片中將演唱會舞台上的30公尺巨蟒、7米公牛等視覺設計，解讀為「撒旦」。（圖／凌時差提供、三立資料照）

回顧爭議起點，梁曉珺在影片中將演唱會舞台上的30公尺巨蟒、7米公牛等視覺設計，解讀為「撒旦」，甚至暗指現場是在進行某種儀式。影片迅速引爆討論，中國主辦單位隨即表態提告。梁曉珺一度刪除影片後又重新上架，並發文嘲諷「蔡姐竟然破防了」，此舉進一步激怒粉絲，相關帳號也遭大量檢舉。

事實上，蔡依林中國巡演早已正式官宣，北京鳥巢場次的相關審核也已通過，顯示官方單位已確認演出內容與任何宗教或邪教議題無關，直接粉碎謠言。（圖／凌時差提供、三立資料照）

事實上，蔡依林中國巡演早已正式官宣，北京鳥巢場次的相關審核也已通過，顯示官方單位已確認演出內容與任何宗教或邪教議題無關，直接粉碎謠言。後續包括深圳在內等10多個城市巡演規劃同步進行，門票與討論度依舊火熱。即便法律程序尚未完全落幕，但從官方審核、專業人士發聲到粉絲真實經歷，都讓外界看見這場風波的本質。蔡依林選擇不隨謠言起舞，持續站在舞台上用作品說話，也再次證明，真正的影響力，從來不需要任何「借運」來撐場。

更多三立新聞網報導

禁忌級畫面遭外流！798藝術館疑似展出「于朦朧斷掌」 網轟：沒人性

Energy唯一單身漢Toro舊戀曝光！七朵花仔仔退團神秘內幕全揭

45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎

A-Lin是原住民所以能合法穿皮草？網怒轟：根本種族歧視

