蔡依林親曝今年加場機率 許願5點開唱「還可以跟周公約會」

蔡依林出席慶功記者會。黃于珊攝



蔡依林（Jolin）媲美奧運開場的台北大巨蛋「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨晚（1╱1）依依不捨落幕，慶功記者會上透露一下台馬上就約做Spa療程，被問只唱3場會不會不過癮？她笑說：「好像有一點，但其實我體感已經唱了5場了，我彩排2天。」至於粉絲關心的加場機率，她直言：「今年好像沒有機會，高雄好像也有問過，時間就是沒有搭起來，本來那時候就覺得如果有場地的話，2026的也一起公布，結果沒有。」被問是否選大巨蛋或高雄加場？她萌說：「我也不曉得。」

首攻大巨蛋，Jolin坦言有包袱，「其實我包袱第1天表演完就卸下來了，因為第1天很像是見公婆的感覺，但是那種興奮多過於緊張，這1次可能自己比起以往那個心態上面成熟蠻多的，從美國彩排開始就一直在做心理調適，想要跟以前的彩排狀態的自己不太一樣，所以這點很成功的辦到，我也很為自己驕傲」。

被問在大巨蛋演出是否像跑馬拉松一樣累？Jolin直言：「我第1次走進彩排間看到他們貼的位子大概多少時，我其實是有嚇到，我想說『哇！這走會不會很累、很辛苦？』但可能是因為我們在洛杉磯排舞的時候，我身體就已經開始在習慣這個『大』了，所以身體是會習慣的，有點像是舞蹈動作，你第1次跳很累，但後面就沒感覺了。」有因此變瘦？她說：「我不知道耶！但就表演前食慾比較不好一點。」

9億打造的舞台玩出新高度，被封「演唱會天花板」，Jolin說：「我其實也不知道我的歌曲可以玩出這麼多變化。」並把功勞歸功團隊，「團隊感覺我的歌曲就是很多戲劇張力，這個是我以前不了解為什麼我喜歡這樣的歌、為什麼挑這樣的歌詞內容，到真正在舞台表現的時候才知道其實它是提供大家想像跟幻想的世界，剛好這個主題可以在這個場地有更大的發揮，我覺得是我們有非常盡心，是不是天花板我不知道，但是我們真的很完美的執行」。笑說自己也很好奇歌迷看開場的反應，「大家一定會猜我從哪裡出來，那一個moment開始，其實自己就很興奮」。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會硬體規格刷新紀錄。凌時差提供

談到演唱會最難忘的橋段，Jolin說很期待看到大家被驚喜的感覺，「3天最難忘的moment應該是第1天吧！對比以前會很怕別人檢視、挑剔，其實很多時候都是自己沒有放過自己，所以第1天晚上我就跟大家分享，相信自己已經被完全的接住，這種變化對我而言在第1天的心境上面展現跟表演後的這種差別我覺得是很有幫助的」。

演唱會幕後也有小插曲，Jolin直透露：「其實彩排狀況不是每1天都很順利的，有時候可能Delay，其實團隊都很怕來不及、Deadline快到了，所以我都會不斷記錄每1天的過程，因為會發現其實自己和過去的狀態差很多，所以就像是1個對自己很驕傲的父母，有小孩子長大了的那個感覺。」

平常晚上9點半就睡的作息被演唱會打亂，雖熬夜3天，但Jolin說：「我的精神狀態還可以，音樂下的時候好像就會讓自己稍微忘記（熬夜）。現在睡眠時間有點混亂，每1天可能睡的時間不多，只能下午補眠，所以我真的很希望可以5點開始唱或是下午2點，因為我們的總彩大概是5點開始，我覺得這個時間真好，而且還可以跟周公約會。」被建議晨唱，她笑說：「晨唱是有一點辛苦，好像太早了。」

「PLEASURE」巡演3月將移師深圳，許多粉絲擔心演唱會內容會因不同城市場館的大小而縮水，對此，Jolin表示：「我想我們還是會盡量維持整個核心的理念，那場地限制，其實我們會盡力為大家爭取。」

而1月10日Jolin將回到大巨蛋擔任第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）頒獎嘉賓，被問是否有準備驚喜？她秒回「沒有」，還笑問：「我不是只是頒獎而已嗎？」有人建議帶開場的「慾望巨蟒」去，她說：「那個是要在樂園裡面出現大家才會appreciate，不能隨便出來。」

