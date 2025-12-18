蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好

蔡依林親見新歌的歌詞遭誤聽成台中地名。（圖／翻攝自Instagram@jolin_cai、凌時差提供）

一名網友近日在社群平台發文表示，當天聽到一首歌曲，歌聲聽起來很像天后蔡依林（Jolin）的歌，但又不太確定，只隱約聽到歌詞似乎有唱到「勤美、市區、台中」，因此發文詢問。貼文曝光後掀起網友熱議，更出乎意料的是，蔡依林本人也得知這則逗趣消息，直接發文認證。

一名網友16日在Threads發文表示，聽到一首歌好像是蔡依林的聲音，但他不確定是不是，大約有聽到歌詞是「勤美、市區、台中」，讓他相當困惑，忍不住上網詢問：「是這樣嗎？」

貼文曝光後，網友回應答案應該是蔡依林2025年收錄在《Pleasure》專輯內的〈Fish Love〉。事實上，歌曲MV遠赴杜拜取景，而開頭的正確歌詞為「心沒，死去，太久」，因咬字與旋律關係，才會被誤聽成地名，引發這場烏龍。

大票網友紛紛在留言區笑說：「這跟當時『到南部弄假牙』（FTISLAND歌曲〈壞女人〉）差不多」、「Jolin：早知道MV在台中拍就好，還跑去杜拜」、「魚愛……被你講成台中市區之歌」、「勤美年度歌曲：Fish Love」、「懷疑是〈台灣的心跳聲〉歌詞出現很多地名，但沒有勤美市區跟台中」、「好了，這下真的回不去了」、「是不是台中宣傳大使」。

更讓粉絲驚喜的是，蔡依林18日稍早疑似親自看到這則討論串，在Instagram限時動態轉發MV並寫下「勤美、市區、台中備備備……起」，罕見「活網」關注網路話題，再度掀起粉絲熱議。對此，網友直呼「蔡依林知道了哈哈哈哈哈哈」、「看到馬上截圖，也是想到這篇」、「恭喜被媽咪翻牌了」、「未來姐去勤美快閃，你是最大功臣」。

（圖／翻攝自Threads）

