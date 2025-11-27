蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

記者簡浩正／台北報導

蔡依林長皮蛇。（圖／翻攝自蔡依林IG）

45歲天后蔡依林維持好身形、也維持好作息。近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。

蔡依林在節目中透露過去她是每天熬夜的人，但自從免疫力下降之後，長了皮蛇，這才讓她了解到應該要更加注重健康。她說大家可能都會熬夜，認為這樣很酷，但後來她漸漸發現自己身體無法負荷，所以才會改變作息。

根據北榮皮膚部衛教資訊，帶狀皰疹(俗稱皮蛇或蛇纏腰)，是一種水泡性疾病。其特色為沿著皮節分布發疹，並產生單側、疼痛性、水泡性的病灶，為水痘病毒感染的復發。小時候得過水痘痊癒後，水痘病毒將潛伏在體內的感覺神經節。一旦身體的免疫力下降，這些病毒便會伺機而動，進而再次活化並大量增生。

成大醫院內科部心臟血管科主治醫師李貽恒表示，心血管疾病患者為帶狀皰疹高風險族群，這類病人常有血管病變與慢性發炎傾向，導致免疫調節失衡，提高帶狀皰疹的罹患風險。

他說，帶狀皰疹​會誘發全身系統性發炎反應，加速動脈粥樣硬化與血栓形成，一旦血栓阻塞冠狀動脈或腦血管，恐引發心肌梗塞、中風。研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。即使過了一年，長期追蹤也發現，12年內發生心血管重大事件的風險提高三成 ，可見這不是短期的影響，而是對身體長期的健康負擔。

中華民國心臟學會最新的報告也指出，若得帶狀皰疹嚴重者，心肌梗塞風險增加1.8倍；缺血性中風風險增加1.5倍；心臟衰竭風險增加2倍。

李貽恒指出，接種帶狀皰疹疫苗是目前已知最有效的預防方法，國際指引建議50歲以上及慢性病患者優先接種，以提高自身免疫力、降低帶狀皰疹發病機率。

