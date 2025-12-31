蔡依林說可以站起來！小禎大巨蛋目睹歌迷吵架 坦言：好兩難

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

天后蔡依林自30日起於台北大巨蛋展開為期3天的演唱會，昨（30）日首場演出精彩的舞台聲光效果與巨型裝置，讓粉絲讚嘆連連，更期待後面兩天的演出，蔡依林還會帶來什麼驚喜給大家。不過，在觀賞演唱會時，不免有部分粉絲站起來跟著音樂起舞，而擋到後面的觀眾，對此，新加坡男星兆群發問：「演唱會可以站起來跳嗎？」沒想到竟然釣出藝人小禎回應坦言，真的很兩難。

蔡依林自30日起於台北大巨蛋展開為期3天的演唱會。（圖／凌時差提供）

新加坡男星兆群昨天於Threads發文：「所以蔡依林演唱會可以站起來跳嗎？」引來許多網友討論，留言區多數網友表示，自己會站起來一起嗨，但小禎分享自己在演唱會看到的狀況，「今天遇到旁邊吵架了，前排的人站起來跳，但後排人真的看得很不爽，因為他真的看不到，但是前排的人又嗆說蔡依林說我可以站起來跳。」讓她直呼：「真的好兩難呀，各位怎麼說呢？」

小禎分享自己在大巨蛋目睹歌迷吵架。（圖／翻攝自Threads）

其實早在2023年韓國女團BLACKPINK來台開唱時，就有引發相關話題，由於多數搖滾區座位為平面，若前排觀眾站起來，後面排數的粉絲視線就會受到影響，此事在當時掀起不小討論，而主辦單位也給出回應表示，站立觀賞其實沒有違規，粉絲可以依照台上歌手只是判斷何時可以站起來，而他們也只能良性勸導的方式，期盼粉絲們可以發揮公德心。





