蔡依林豪砸9億! 化身"慾望守護者"站巨蟒震撼開唱

天后Jolin蔡依林，一連三天在台北大巨蛋開唱，首度登大巨蛋Jolin就斥資9億打造旗艦版樂園舞台，讓現場四萬名歌迷嘖嘖稱奇，Jolin更化身「慾望守護者」登上覺醒之巔，召喚「慾望巨蟒」繞場巡禮，更登高3層樓唱跳，堪稱史詩級演出。

拿下面具，天后Jolin蔡依林化身「慾望守護者」，召喚慾望的巨蟒

天后蔡依林"美杜莎"：「奧林匹斯山的神祉，唉唉唉不懂凡人愛的悲戚，我是你藏在心裡那朵薔薇，美得再傾城也得不到祝福，美杜莎為愛願被心碎禁錮，用嘆息當音符彈奏著孤獨。」

變身性感梅杜莎繞場，勾走現場大批歌迷的心，帶領現場歌迷一起領略"七宗罪"的核心，Jolin大巨蛋首唱，串聯五大故事章節演出，震撼全場4萬名觀眾。

天后蔡依林"SEVEN"：「你有多麼骯髒，現在就有多害怕。」

天后蔡依林"D.I.Y."：「DIYDIYDIY。」

Jolin與36名舞者一起大跳慾望之舞，她也感性分享「彩排總覺得要展現完美的一面，所以一直除於緊繃狀態，但後來發現彩排不是為了完美，而是學著相信自己可以做到」，祝福歌迷"生命每天的彩排都能非常精彩"，讓現場氣氛瞬間感性了起來。

天后蔡依林"I'MNOTYOURS"：「HeyIwannarulemyworld，Idon'twannabeyourgirl，AndIjustwannabemyself，I'mnotyourgirl。」

接著Jolin飆唱與安室奈美惠合作的經典歌曲，把演唱會氣氛炒到最高點，帶給大家一場極致的感官感受。

