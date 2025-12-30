蔡依林豪砸9億「超巨型公牛」衝進大巨蛋 3座人間樂園場景曝光

天后蔡依林30日在台北大巨蛋舉辦首場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，吸引大批粉絲到場朝聖。出道26年首度站上大巨蛋開唱的她以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」。

當中透過「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」五大故事章節串聯，結合「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」六大奇幻華麗場景相互映襯，再佐以JOLIN出道以來逾30首重新改編的金曲在節目呈現上一氣呵成。

她跟團隊搭配重金營建的三座沉浸互動式「人間樂園」舞台，以及媲美國際巡演的頂規視覺特效，再加上七套前衛時尚造型與36名來自世界各地的專業舞者及特技舞群，不僅完整呈現磅礡氣勢，更一舉打造出獨特沉浸式感官饗宴，讓這場超過150分鐘的魔幻大秀宛如一部結合時尚、藝術、音樂的史詩級音樂奇幻鉅作，由「愉悅之母」JOLIN帶領四萬名觀眾解放慾望、一同踏上自我覺醒的感官冒險。

這齣結合奇幻寓言及史詩級世界觀的演唱會腳本其實早在專輯發行前便已成形，擔任演唱會創意總監的JOLIN從十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》中 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成畫作得到靈感，於去年夏天親自構思故事輪廓與脈絡，以「探索人性慾望與自我覺醒的旅程」為故事主幹，衍生出五大章節：「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」，娓娓道出女孩因對完美樂園產生疑問而選擇出走，經過人性七情六慾的試煉，在歷經人生、愛情的迷惘及蛻變後最終重返樂園，發現出「真正的樂園，其實掌握在自己手中」。

蔡依林一開場化身「愉悅之母」在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛等奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋，全面震撼視覺感官，除了在視覺敘事及世界觀建構上打破既有演唱會的規模及形式，此次「PLEASURE」全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，總成本高達9億台幣，創下華語樂壇演唱會史上新高，最燒錢的莫過於依據每個故事橋段而砸下1億7000萬台幣打造的各類巨型擬真道具，當中又以多種大型奇幻混種異獸最為吸睛。

