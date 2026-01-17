蔡依林赴大陸巡演沒問題！央視出馬讚：巨蟒藏傳統哲思

天后蔡依林（Jolin）日前首登台北大巨蛋，舉辦3場「Pleasure」世界巡迴演唱會，卻因其中巨蟒金豬等道具遭抹黑是邪教，大陸抖音網紅「斯理亞」聲稱是在宣傳宗教，被蔡依林大陸演唱會主辦單位揚言要提告。今(17日)稍早，「央視盛贊蔡依林演唱會舞台」關鍵字上了熱搜，可見中央廣播電視總台央廣夢想官方帳號在抖音上誇獎蔡依林演唱會「藏傳統哲思」，引來網友熱評。

中央廣播電視總台央廣夢想官方帳號，在抖音上轉發蔡依林演唱會台北場的部分片段，對於被討論的演唱會內容，央廣帳號說：「本次巡演，巧妙融入了豐富的中國文化意象與技藝，開場統領舞台的『巨蟒』，蘊藏著生生不息的傳統哲思，而中國神話中女媧靈蛇的意象，也與蔡依林金曲〈美杜莎〉的故事精妙融合，以靈動的蟒身承載著華夏傳說裡的神秘氣韻，實現了中西神話在當代舞台上的對話」。

對此，網友回應：「期待天后演唱會」、「高品質演唱會大家都愛看」、「好想看一次她的演唱會。幻想自己在演唱會旋轉跳躍」、「還有誰像mommy一樣這麼用心的設計舞台」、「央視認證電影等級的舞台，三月見！！」。

而對於邪教說法，蔡依林演唱會音樂總監陳君豪先前幽默回應：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武。」他也表示：「演唱會如果真的有神祕獻祭儀式，我願意鏟下我肚子的肥肉送上祭台。」巫術專家「韓御老師」也表示一個完整且有效的獻祭儀式應具備「神明」、「祭品」、「明確的時間」、「儀式過程」、「禱文咒文念誦」以及不能自由進出的「封閉場所」，但蔡依林演唱會只要買票就可以自由進出，不符合標準，反批這一切純屬「穿鑿附會的說法」。

